Ценности
 
Последние новости
Украина предложила Евросоюзу альтернативу «Северному потоку-2»
Врач перечислил наиболее вредные продукты
Названы последствия отказа от ношения маски в магазинах
Раскрыты подробности расследования убийства оператора Болдуином
«Газпром» повысил суточную производительность подземных хранилищ газа
Дворники раскидали по двору собранную листву и попали на видео 
Автомобилистам напомнили о необходимом для оплаты налоге
России предрекли поражение из-за «Северного потока-2»
Россияне пожаловались на неадекватного водителя каршеринга и полицию 
Новости партнеров

Женщина с заболеванием кожи рассказала о травле из-за «отвратительной» внешности

Женщина рассказала о травле окружающих из-за пораженных участков кожи по всему телу и лицу
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Жительница Малверна, Вустершир, рассказала о травле со стороны окружающих из-за заболевания кожи. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам 29-летней Кирсти Дженнингс (Kirsty Jennings), которая страдает от псориаза, незнакомцы часто называли ее внешность отвратительной из-за пораженных участков кожи по всему телу и лицу.

Героиня материала впервые обнаружила проблему в 17 лет в зоне локтей. «Сначала я думала, что это просто сухая кожа и начла увлажнять ее кремом. Однако язва начала разрастаться и я поняла, что это псориаз. Он обычно появляется либо в следствие физической травмы, либо из-за эмоционального стресса. В тот момент я как раз съезжала от родителей и испытывала стресс», — пояснила она.

Как только болезнь распространились на колени и кожу головы, Дженнингс отправилась к врачу. После обследования он подтвердил ее диагноз и прописал ей стероидные мази и очень жирное средство для лечения кожи головы. По словам женщины, единственное, что беспокоило ее — жирные волосы после его нанесения.

«В первый раз, когда я использовала это средство, я не смогла вымыть его, и мне пришлось провести день на работе, уклоняясь от взглядов коллег. Я помню, как плакала во время звонка врачу и просила его прописать мне что-нибудь другое», — призналась Дженнингс.

Несмотря на подбор других мазей, болезнь только усугублялась, что негативно сказалось на самооценке женщины. Она отметила, что во время жары ей приходилось носить закрытую одежду, чтобы скрывать свою кожу

«Однажды я отважилась и надела шорты до колена, чтобы сходить в магазин за продуктами. Проходящая мимо женщина сказала, что я отвратительно выгляжу и что мне следует носить брюки», — вспомнила жительница Малверна. Она добавила, что с негативом ей помогает справляться ее молодой человек Рик (Rick). Мужчина регулярно называет ее красивой, поддерживает, помогает наносить наносить мази на пораженные участки тела.

На данный момент героине материала удалось подобрать эффективное лечение, подробности которого она не раскрыла. «В течение недели покраснение на моих руках и лбу резко уменьшилось, а спустя месяц разница с тем, как я выглядела раньше, была невероятной», — заключила она.

В августе девушку с неизлечимой болезнью оскорбили в салоне из-за внешнего вида рук. Пользовательница сети Мони (Moni) опубликовала видео, в котором показала руки, покрытые пятнами, болячками и шелушениями из-за псориаза. Она рассказала, что решила сделать маникюр в местном салоне красоты, где мастер принялась критиковать ее из-за состояния кожи на руках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Девушку с неизлечимой болезнью оскорбили в салоне из-за внешнего вида рук
Модель показала пораженное болезнью тело и вызвала споры в сети
Модель похудела на 25 килограммов и раскрыла вылечившую ее от экземы диету
Ценности
Ценности00:0326 августа
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 год

Околофутболка.

Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
09:4719 октября

Популярная актриса прикрыла грудь в полупрозрачном наряде и озадачила фанатов

08:3019 октября

Блогерша раскрыла главную ошибку при мытье полов

04:0019 октября

56-летняя супермодель снялась обнаженной в кровати

Ценности00:0118 августа

Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.

Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
01:3019 октября

Наряды с глубоким декольте стали трендом у знаменитостей

20:4518 октября

Мать шестерых детей пристыдили в соцсетях за чересчур откровенные наряды

20:1618 октября

Блогерша показала быстрый способ удлинить ресницы без наращивания

Ценности00:02 2 августа
Ники Минаж

Резиновая мечта.

Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
19:3518 октября

Отказ брата дать два миллиона рублей на свадьбу сестры стал причиной их ссоры

18:4218 октября

Отличие новой юбки в реальной жизни от фото на сайте удивило покупательницу

18:0218 октября

Резиновые сапоги вновь станут трендом

Россия
Доступ на Красную площадь временно ограничили после урагана
После массового отравления алкоголем в Москве возбуждено уголовное дело
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Около 4 миллионов москвичей получат льготы и субсидии на оплату ЖКУ
Партнерский материал
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…
Например, иммунитет
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Набиуллина после повышения ставки пришла на пресс-конференцию с «оружием»
В Европе заявили о новой угрозе миллионам рабочих мест
Поездки на «Ситимобил» стали дешевле со SberPay
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Альфа-Банк впервые вышел с phygital-моделью в новые города
Все материалы
Силовые структуры
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок
Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили
Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
АвтоВАЗ упростит Lada Granta, но не станет снижать цены
Забытые концепты: Bertone Karisma, которая могла стать Панамерой
«Бертонистое» видение седана Porsche
УАЗ вспомнил о детском автопоезде «Босоножка» на базе «Буханки»
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
Блогер из России разобрал Land Cruiser 300 и рассказал о его плюсах и минусах
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Автомобили Skoda подорожали в России на 118-239 тысяч рублей
Все материалы
Среда обитания
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы