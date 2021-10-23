Женщина с заболеванием кожи рассказала о травле из-за «отвратительной» внешности

Жительница Малверна, Вустершир, рассказала о травле со стороны окружающих из-за заболевания кожи. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам 29-летней Кирсти Дженнингс (Kirsty Jennings), которая страдает от псориаза, незнакомцы часто называли ее внешность отвратительной из-за пораженных участков кожи по всему телу и лицу.

Героиня материала впервые обнаружила проблему в 17 лет в зоне локтей. «Сначала я думала, что это просто сухая кожа и начла увлажнять ее кремом. Однако язва начала разрастаться и я поняла, что это псориаз. Он обычно появляется либо в следствие физической травмы, либо из-за эмоционального стресса. В тот момент я как раз съезжала от родителей и испытывала стресс», — пояснила она.

Как только болезнь распространились на колени и кожу головы, Дженнингс отправилась к врачу. После обследования он подтвердил ее диагноз и прописал ей стероидные мази и очень жирное средство для лечения кожи головы. По словам женщины, единственное, что беспокоило ее — жирные волосы после его нанесения.

«В первый раз, когда я использовала это средство, я не смогла вымыть его, и мне пришлось провести день на работе, уклоняясь от взглядов коллег. Я помню, как плакала во время звонка врачу и просила его прописать мне что-нибудь другое», — призналась Дженнингс.

Несмотря на подбор других мазей, болезнь только усугублялась, что негативно сказалось на самооценке женщины. Она отметила, что во время жары ей приходилось носить закрытую одежду, чтобы скрывать свою кожу

«Однажды я отважилась и надела шорты до колена, чтобы сходить в магазин за продуктами. Проходящая мимо женщина сказала, что я отвратительно выгляжу и что мне следует носить брюки», — вспомнила жительница Малверна. Она добавила, что с негативом ей помогает справляться ее молодой человек Рик (Rick). Мужчина регулярно называет ее красивой, поддерживает, помогает наносить наносить мази на пораженные участки тела.

На данный момент героине материала удалось подобрать эффективное лечение, подробности которого она не раскрыла. «В течение недели покраснение на моих руках и лбу резко уменьшилось, а спустя месяц разница с тем, как я выглядела раньше, была невероятной», — заключила она.

В августе девушку с неизлечимой болезнью оскорбили в салоне из-за внешнего вида рук. Пользовательница сети Мони (Moni) опубликовала видео, в котором показала руки, покрытые пятнами, болячками и шелушениями из-за псориаза. Она рассказала, что решила сделать маникюр в местном салоне красоты, где мастер принялась критиковать ее из-за состояния кожи на руках.

