Девушку с неизлечимой болезнью оскорбили в салоне из-за внешнего вида рук

Блогерша с неизлечимой болезнью кожи отправилась в салон красоты и подверглась критике со стороны мастера. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети Мони (Moni) опубликовала видео, в котором показала руки, покрытые пятнами, болячками и шелушениями. По словам девушки, воспаление на ее коже развилось из-за прогрессирующего псориаза — неинфекционного заболевания кожи, при котором на теле образуются красно-розовые высыпания с чешуйками.

Автор поста рассказала, что решила сделать маникюр в местном салоне красоты, где мастер принялась оскорблять ее из-за состояния кожи на руках. «Она начала кривить лицо из-за моей кожи и постоянно говорила: "Как хорошо, что с моими руками все в порядке"», — призналась девушка в ролике и добавила, что боялась именно такой ситуации.

Публикация стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров. Зрители принялись поддерживать ее в комментариях под видео. «Мне жаль, что такое произошло с тобой», «Мастер повела себя очень непрофессионально!», «По этой причине я уже два года стесняюсь сделать маникюр», «Я тоже боюсь такой ситуации, не расстраивайся, мы с тобой», — высказались они.

В сентябре 2019 года Ким Кардашьян продемонстрировала фанатам лицо без макияжа, пораженное псориазом. На опубликованном снимке показаны обильные красные пятна, появившиеся на щеках, подбородке и лбу знаменитости. «Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», — прокомментировала кадр Кардашьян.