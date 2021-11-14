Заслуженный врач России перечислила первые симптомы диабета

Заслуженный врач России, главный внештатный терапевт Минздрава, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Оксана Драпкина перечислила первые симптомы диабета второго типа, которые обычно не имеют яркой выраженности. Об этом она рассказала в беседе с газетой «Известия».

По ее словам, о развитии болезни могут свидетельствовать сильная жажда и сухость в рту, учащенное и обильное мочеиспускание. Еще одним неявным признаком диабета она назвала повышенную утомляемость и снижение физической активности.

Также специалист посоветовала обратиться к врачу, если наблюдается плохое заживление царапин и порезов, грибковые поражения кожи и беспричинная потеря веса.

«К сожалению, высокий уровень сахара при декомпенсированном диабете очень быстро приводит к осложнениям, а они крайне серьезны. Это повреждение и нарушение функции почек, сетчатки, нервов, сердца и кровеносных сосудов», — добавила Драпкина.

Кроме того, врач отметила, что нормальным уровнем глюкозы принято считать 6,1 миллимоля на литр крови натощак.

Ранее в ноябре заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова заявила, что сладкая пища не является ключевым фактором в развитии сахарного диабета. Эксперт подчеркнула, что развитие болезни зависит от типа сладостей — если они сочетаются с жиром, то это усиливает инсулинорезистентность.