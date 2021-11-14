Врач раскрыла способствующие развитию сахарного диабета факторы

Сладкая пища не является ключевым фактором в развитии сахарного диабета. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.

Котешкова, отвечая на вопрос о том, заболеет ли человек диабетом, если будет есть много сладкого, объяснила, что это зависит от самих сладостей. Она отметила, что если сладкое сочетается с жиром, то это усиливает инсулинорезистентность. При этом врач добавила, что сахарный диабет в таком случае может возникнуть, когда имеется наследственная предрасположенность, либо резко увеличивается масса тела человека и физическая активность. Тем не менее, не все 100 процентов случаев развития данного заболевания связаны с употребление сладких продуктов, подчеркнула она.

Эндокринолог также пояснила, что ключевым фактором развития заболевания является масса теле пациента: c весом риски появления заболевания увеличиваются. Она добавила, что профилактикой диабета является ведение здорового образа жизни и правильная диета, включающая в семья витамины, минеральные соли и овощи.

Ранее международный коллектив исследователей обнаружил, что по содержанию в крови белка фоллистатина можно предсказать, разовьется ли у человека диабет второго типа, за 19 лет до начала заболевания. Специалисты отследили состояние здоровья более 5,3 тысячи пациентов в Швеции и Финляндии на протяжении от четырех до 19 лет. «Мы нашли, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность», — рассказала ведущий автор работы, доцент Лундского университета Ян де Маринис.

