Диетолог назвала самые безопасные для здоровья сладости

Диетолог Юлия Половинская назвала РИА Новости сладости, являющиеся самыми безопасными для здоровья человека.

Специалист посоветовала употреблять в пищу натуральные сладости — пастилу и мармелад без сахара. Также, как отмечает медик, человеческому организму нужна глюкоза, которую можно получить из ягод, фруктов и сухофруктов. Однако она подчеркнула, что подавляющее большинство лакомств, представленных в магазинах, содержат рафинированный сахар, наносящий вред здоровью.

«Сахар — непризнанный наркотик, вызывающий привыкание. Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы. Все больше людей страдают от ожирения и предожирения (каждый второй взрослый человек на планете) и сахарного диабета (каждый десятый). А смертность от диабета находится на четвертом месте в мире», — отметила эксперт.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин заявил, что в кожуре авокадо содержится опасное токсичное вещество — персин. По словам медика, наибольшая его концентрация наблюдается в косточке плода. Оно не приводит к летальному исходу человека, однако поражает кишечник, а также вызывает сильную аллергическую реакцию по типу крапивницы.