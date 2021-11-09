Невролог предупредил об опасном веществе в авокадо

Невролог Мацокин: токсичное вещество персин в кожуре и косточке авокадо поражает кишечник

Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин заявил, что в авокадо содержится опасное токсичное вещество — персин. Эксперт объяснил, как оно может навредить организму, в интервью «Газете.Ru».

Медик рассказал, что токсин находится в кожуре авокадо, а наибольшая его концентрация наблюдается в косточке плода. Кроме того, персин присутствует в коре растения.

Мацокин подчеркнул, что персин не приводит к летальному исходу человека, однако поражает кишечник, а также вызывает сильную аллергическую реакцию по типу крапивницы. При этом отравление животных даже небольшой дозой токсина может привести к гибели.

Невролог также рассказал о полезных свойствах авокадо: в частности, в мякоти плода содержатся вещества, которые способствуют нормальному функционированию нервной системы.

«К примеру, карнитин, фолиевая кислота, биотин применяются в комплексной терапии таких состояний, как деменция (в том числе и при болезни Альцгеймера), невралгия, парестезия, полиневрит, повышенная умственная утомляемость и задержка психического развития у детей», — заключил Мацокин.

Однако врач посоветовал не употреблять авокадо как лекарственный препарат от этих нарушений.

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