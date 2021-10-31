Нутрициолог рассказала о вреде фиников для некоторых категорий людей

Нутрициолог Алена Степанова рассказала о вреде фиников для некоторых категорий людей. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, у фиников высокий гликимический индекс, в связи с этим людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом следует их минимизировать. «Если у вас имеются вздутие, метеоризм, то тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом», — сказала она.

Специалист также отметила, что при покупке важно обращать внимание на внешний вид. Она уточнила, что финики не должны блестеть. Также стоит изучить состав и выбрать те финики, в которых нет дополнительной глюкозы и диоксида серы.

Ранее американский диетолог Лиза Янг назвала пять диет, которые, по ее мнению, являются бесполезными для похудения. К их числу относятся низкоуглеводные, сиртуиновая диеты, интервальное голодание, а также Whole30 и Optavia.

