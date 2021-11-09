11-летняя девочка всю жизнь питалась только наггетсами из-за редкой болезни

В Великобритании девочка около десяти лет питалась только куриными наггетсами из-за редкой болезни — расстройства избирательного питания. Об этом сообщает Daily Mail.

11-летняя Джессика Томпсон из города Суиндон, графство Уилтшир, в возрасте полутора лет стала отказываться от любой еды, кроме наггетсов. «Сначала она ела детское питание и пробовала другую еду, но внезапно все это прекратилось, и она стала есть только наггетсы», — рассказывает мать девочки Джулия Кейн.

Она добавила, что иногда дочь съедала несколько долек картошки фри, однако никогда не могла осилить целую порцию. Почти всю жизнь Джессика питалась исключительно наггетсами и только изредка пробовала картошку и хлеб. «Люди говорили: “Она это перерастет” или “Если вы лишите ее курицы, она сдастся и начнет есть, что дают”. Но дело в том, что Джессика скорее умерла бы от голода, чем стала есть что-то другое», — говорит Кейн.

Врачи тоже утверждали, что девочка просто привередничает, а из-за потакания родителей ее капризам пристрастилась к еде только бежевого цвета, такой как наггетсы, картофель фри и хлеб.

В сентябре 2021 года родители Джессики обратились к гипнотерапевту, который нашел у ребенка расстройство избирательного питания. Болезнь проявляется в том, что человек отказывается от той или иной пищи, руководствуясь ее цветом, размером, запахом, вкусом или текстурой. Чаще всего расстройство избирательного питания встречается у детей и со временем проходит, однако бывают исключения.

Джессика прошла трехнедельный курс лечения, во время которого она посещала сеансы терапии, слушала релаксационные аудиозаписи и вела таблицу достижений. Это подействовало: девочка начала есть другую еду и попробовала уже 24 новых блюда. «Далеко не все ей нравится, но для нас это огромный шаг вперед», — подытожила Кейн.

Ранее сообщалось, что девочка из английского города Сент-Хеленс, графство Мерисайд, также питалась только куриными наггетсами. Излечиться ребенку тоже помогли сеансы гипнотерапии.