Диетолог рассказала о вреде сыра

Диетолог Татьяна Иванникова раскрыла россиянам пользу и вред сыра. Специалист дала советы, на что следует обращать внимание при выборе этого продукта, передает РИА Новости.

Медик рассказала, что сыр является питательным продуктом и на четверть состоит из белков. Эти вещества необходимы для организма, поскольку служат строительным материалом для мышц. Именно поэтому сыр часто употребляют спортсмены во время восстановительного периода.

По словам Иванниковой, преимущество сыра заключается в том, что его белки усваиваются лучше молочных. Этот продукт отлично восполняет энергию, поэтому его нередко используют в качестве полезного перекуса. Однако из-за высокой калорийности сыр противопоказан людям с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«При выборе сыра обращайте внимание на состав, в нем не должно быть много растительных жиров. Процесс изготовления этого продукта достаточно долгий и затратный, поэтому сыр не может стоить дешево», — заключила Иванникова.

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