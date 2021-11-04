Раскрыта главная ошибка при приготовлении грибов

Пользовательница социальной сети Анита (Anita) рассказала, что большинство людей совершают ошибки при приготовлении грибов. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина раскрыла, что главная ошибка заключается в том, что многие промывают грибы под холодной водой, чтобы смыть грязь с внешней стороны грибка. «Вы знали, что нельзя мыть гриб? Они похожи на губку, и никто не хочет, чтобы они были наполнены водой и испортили вкус», — задалась вопросом Анита.

По ее словам, вместо того, чтобы мыть грибы, что может лишить их вкуса, нужно чистить их. «Просто переверните их, отломите стебель и очистите их», — советует женщина.

Ранее диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) назвала главную ошибку в приготовлении яиц: люди, употребляющие только белки, поступают неправильно. Большинство питательных веществ содержится именно в желтках, уточнила она. Диетолог советует готовить и есть яйца целиком, это обеспечит идеальный баланс белка, жира, калорий, позволит получить удовлетворение, пользу от приема пищи.