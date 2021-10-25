Итальянский шеф-повар назвал главную ошибку россиян при приготовлении пасты

Итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти (Uilliam Lamberti), автор концепций ресторанов Ugolek и Pinch, и Sartoria Lamberti, рассказал о главных ошибках россиян при приготовлении пасты. В интервью с «Газетой.Ru» он также назвал хитрость, которую использует для получения вкусного блюда.

Повар заявил, что нельзя промывать отваренную пасту холодной водой и поливать ее растительным маслом. Он призвал россиян не готовить это блюдо «по-варварски». «Никакого варварства вроде масла и промывания пасты под холодной водой!» — подчеркнул он.

Ламберти также признался, что при варке пасты он готовит ее меньше времени, указанного на этикетке. Если среднее время готовности — 10-12 минут, то шеф-повар выключает плиту за четыре минуты до этого.

«Варить 6,5 минут, затем откинуть на дуршлаг, разогреть сковороду, выложить туда пасту вместе оставшейся от варки водой. Прогреть 3-4 минуты до готовности — баста», — раскрыл эксперт свой рецепт.

При выборе пасты специалист посоветовал ориентироваться на отметки IGT и DOP на упаковке, которые являются гарантом качества продукта. Не менее важно место производства: лучшую пасту делают в коммуне Гарньяно и Неаполе. Шеф-повар также поделился самым быстрым рецептом пасты — спагетти aglio olio.

«В двух столовых ложках оливкового масла обжарить чеснок и перец. Пасту отварить al dente, воду слить, прогреть на сковороде с чесноком. Влить оставшееся масло, немного воды от варки пасты, перемешать и выложить на тарелку. Украсить перцем и зеленью», — объяснил Ламберти.

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