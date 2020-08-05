В России призвали переименовать гавайскую пиццу

Гавайскую пиццу в России следует переименовать и придумать для нее другое обозначение. Такое блюдо, по мнению итальянского ресторатора Джулио Дзомпи, нельзя называть «пиццей». Об этом он заявил в беседе с радио Sputnik.

По его словам, несмотря на то, что блюдо существует уже более 50 лет, оно все еще вызывает отторжение со стороны наиболее консервативных рестораторов. «Гавайская пицца с ананасом для итальянца неприемлема. У этого блюда вкус может быть сладкий, а пицца должна быть солененькой, с моцареллой и помидорами», — подчеркнул Дзомпи.

Ресторатор заявил, что ее можно называть лепешкой с ананасами. По его словам, многие заведения общепита идут на поводу у клиентов, не знающих, что именно подразумевается под словом пицца. Таким образом, традиционным итальянским заведениям следует отказаться от названия «гавайская пицца», уверен эксперт.

Как правило, нетрадиционные пиццы относятся к авторским блюдам. К этой категории можно причислить и гавайскую пиццу. Создание авторской пиццы подчиняется определенным правилам, в которые не укладывается сладкая начинка, считает Дзомпи. «Пицца с ананасом — это как спагетти с вареньем или мармеладом. Это не совсем правильно», — пояснил он.

Ранее гавайскую пиццу призвали запретить из-за колониального угнетения полинезийских аборигенов. «Ананас ввезли поселенцы и сделали его главным экспортным продуктом плантаций, а местное население и земли белые колонизаторы превратили в производство ананасов», — считают левые активисты из Швейцарии, которые стали авторами подобной инициативы.