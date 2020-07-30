Россиянам назвали признаки качественного сыра

Качественный сыр состоит только из закваски и молока. В него не добавляют консервантов и антибиотиков. Об этом совладелец сыроварни «Сырная губерния» Петр Кондауров рассказал в эфире телеканала «Мир 24».

Произведенный таким образом продукт имеет белый цвет, пояснил специалист. А вот если сыр желтый или какого-то другого цвета, значит, в него добавили краситель. «Потребитель приучен к желтому сыру. (…) Самый популярный краситель, который используется во всех странах мира, в Европе, в частности в Италии, — аннато. Это абсолютно естественный, натуральный и безвредный краситель», — отметил Кондауров.

Предприниматель также добавил, что есть сыр лучше всего сразу после покупки. Это особенно касается мягких сыров: моцареллы или рикотты. А вот твердые сыры можно завернуть в бумагу. Так, по словам эксперта, они не потеряют влагу и не засохнут. При этом хранение продукта в домашних условиях не улучшит его вкусовых качеств, добавил он.