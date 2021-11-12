Названы способные продлить жизнь три специи

Express: куркумин, корица и шалфей могут продлить жизнь за счет своих полезных свойств

Названы три специи, способные снизить риск развития рака и диабета, тем самым продлив жизнь. Об этом говорится в материале Джессики Ниббс (Jessica Knibbs) для издания Express.

Автор статьи перечислила три натуральные пищевые добавки, обладающие полезными свойствами.

Первым в списке оказался куркумин, который помогает снизить риск рака и возрастных заболеваний. «Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность», — уточнила Ниббс. Она добавила, что в ходе одного из исследований у людей, употреблявших в течение месяца по четыре грамма приправы, на 40 процентов сократилось поражение толстой кишки, которое могло перерасти в рак.

Второй в перечень автор включила корицу, снижающую уровень сахара в крови при диабете второго типа. Отмечается, что корица также помогает снять воспаление, а экстракт корицы, согласно исследованиям, способен уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель.

Последним в список вошел шалфей. Эта специя помогает улучшить функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера. Также в материале говорится, что шалфей используют для профилактики болезней сердца.

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