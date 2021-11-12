Нутрициолог назвала вредные для кожи продукты

Нутрициолог Кристина Журавлева назвала основные категории продуктов, которые негативно сказываются на состоянии кожи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, сладкие продукты провоцируют подъем инсулина и уровня сахара в крови, вызывая воспаление и повышенное выделение себума (кожное сало), что приводит к прыщам и акне.

Также вредной для кожи является молочная продукция. «Лактоза — молочный сахар, который содержится в молочной и кисломолочной продукции и относится к группе дисахаридов. Именно она дает молоку сладкий вкус. Лактоза "кормит" нашу условно-патогенную флору, что и вызывает проблемы с кожей, кандидоз и прочие заболевания», — сказала эксперт.

Журавлева призвала отказаться от молочных продуктов людей с акне, кандидозом, атопическим дерматитом и синдромом поликистозных яичников. Также их стоит исключить при любых проблемах с кожей.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала овощ, который может защитить от рака. По ее словам, помидоры являются источником полезных для здоровья веществ. Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант.