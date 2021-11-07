Диетолог назвала защищающий от рака овощ

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в интервью радио Sputnik назвала овощ, который может защитить от рака.

По ее словам, помидоры являются источником полезных для здоровья веществ. Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант. «Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания», — сказала специалист, отметив, что благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета.

Кроме того, эти овощи содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин, который важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения. Ликопин в помидорах сохраняется и после термической обработки, а в томатной пасте его дальше больше, чем в свежих овощах. Однако в плане содержания витамина С свежие томаты предпочтительнее, поскольку при термической обработке он разрушается.

Однако некоторым категориям россиян от томатов стоит отказаться. Речь идет о стадии обострения заболеваний пищеварительного тракта, воспалительных заболеваний, таких как гастродуоденит и язвенная болезнь. Стоит отдавать предпочтение томатам, которые имеют насыщенный цвет, аромат и выращены в южных регионах.

Ранее группа исследователей из Канадского университета Альберты и Медицинского университета имени Шахида Бехешти (Shahid Beheshti) в Иране назвала продукты, снижающих риск развития диабета. Эндокринологи и диетологи пришли к выводу, что молочные продукты могут снизить риск развития диабета второго типа, обычно вызываемого неправильным питанием.