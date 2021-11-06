Диетолог назвал ускоряющие старение организма продукты

Избыточное потребление жареной пищи, сахара, быстрых углеводов, красного мяса и масла, богатого омегой-6, приводит к ускоренному старению организма. Об этом сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU.

«Любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи плохи в части ускоренного старения организма», — сказал он. По словам специалиста, этому способствуют изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, а также маргарин, подсолнечное и ряд других масел.

«Все эти продукты способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей. Чтобы питание защищало от ускоренного старения, оно должно быть максимально разнообразным и минимально жареным», — подчеркнул диетолог.

Ранее диетолог Людмила Микитюк сообщила, что фенолы и процианидины, содержащиеся в натуральном тертом какао-порошке, способствуют омоложению и защите кожи. Она пояснила, что это происходит потому, что данные вещества связывают молекулы коллагена и обеспечивают упругость кожи. Содержащийся в какао-порошке меланин также защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а никотиновая кислота улучшает состояние волос.

