Диетолог рассказала об омолаживающем кожу напитке

Фенолы и процианидины, содержащиеся в натуральном тертом какао-порошке, способствуют омоложению и защите кожи. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк, пишет РИА Новости.

Она пояснила, что это происходит потому, что данные вещества связывают молекулы коллагена и обеспечивают упругость кожи. Содержащийся в какао-порошке меланин также защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а никотиновая кислота улучшает состояние волос.

Микитюк добавила, что состав натурального какао-порошка богат витаминами и минералами, которые выводят плохой холестерин и очищают печень, обеспечивают деление клеток и рост тканей, положительно влияют на половые гормоны, обеспечивают плотность костной ткани и нормализуют работу мышц, а также содержат антиоксиданты, препятствующие появлению рака и способствующие быстрому заживлению ран. Особенно данные вещества необходимы людям с анемией, беременным женщинам и детям в период активного роста, подчеркнула диетолог.

Эксперт предупредила, что речь идет только о натуральном напитке, поскольку растворимый «содержит химию и красители, а пользы в нем не более 20 процентов». Она также напомнила, что при добавлении молока и сахара какао становится калорийным напитком. В связи с этим она рекомендовала употреблять его в утренние часы.

Ранее Микитюк назвала изюм, курагу, финики и чернослив самыми полезными сухофруктами. По ее словам, в этих четырех сухофруктах больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах. Это позволяет удовлетворить больший процент необходимой суточной нормы полезных веществ.