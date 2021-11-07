Диетологи назвали снижающие риск развития диабета продукты

Группа исследователей из Канадского университета Альберты и Медицинского университета имени Шахида Бехешти (Shahid Beheshti) в Иране назвала продукты, снижающих риск развития диабета, научная работа опубликована в Nutrition Journal.

Эндокринологи и диетологи пришли к выводу, что молочные продукты могут снизить риск развития диабета второго типа, обычно вызываемого неправильным питанием. В течение долгого времени исследователи изучали состояние 639 добровольцев, которых врачи предупреждали о возможных проблемах с инсулином. Через девять лет 25 процентов из добровольцев имели это заболевание.

Те, кто увеличил потребление молочных продуктов, испытали более низкий риск развития диабета второго типа (ниже на 43 процента). Заболевание реже появлялась у тех, кто включал в свой рацион нежирные йогурты (риск падал на 27 процентов). По мнению биологов, ферменты в йогурте могут положительно влиять на переработку сахара а организме.

При этом сыр негативно сказывался на состоянии людей, склонных к диабету. Поэтому ученые посоветовали есть его в небольших количествах.

Ранее cпециалисты Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании заявили, что одним из способов справиться с диабетом является диета с низким содержанием углеводов.