Врач перечислила первые признаки сахарного диабета

Врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова перечислила первые признаки сахарного диабета. В интервью «Известиям» специалист рассказала, что при условии регулярной диспансеризации люди могут сами выявить надвигающуюся болезнь.

По ее словам, одним из симптомов недуга является постоянная полиурия, то есть повышенное количество мочи, выделяемой в течение суток. Кроме того, на развитие диабета может указывать повышенные жажда и сухость во рту. Также среди признаков — плохая заживляемость мелких порезов, ран, постоянная усталость и онемение конечностей.

«Наконец, снижение остроты зрения, нелогичное изменение веса и острые внезапные приступы голода тоже свидетельствуют о диабете второго типа», — добавила Сафонова.

Врач уточнила, что в большей степени сахарному диабету подвержены люди старше 50 лет. Однако в последние годы болезнь молодеет. На сегодняшний день 25 процентов заболеваний приходится на пациентов от 40 до 50 лет, 8 процентов — на тех, кому еще нет 40, а 7 процентов — на детей и молодежь.

Чтобы снять или подтвердить диагноз Сафонова порекомендовала определить уровень глюкозы в плазме крови, пройти тест на гликированный гемоглобин, а также сдать общий анализ крови и мочи.

Ранее врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи заявила, что частая зевота может являться симптомом депрессии и сахарного диабета. При этом медик призвала не ставить себе диагнозы самостоятельно и не волноваться. Она напомнила, что наиболее часто люди зевают при усталости, недосыпе, стрессе и скуке.

