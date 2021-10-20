Россиянам раскрыли опасность частой зевоты

Врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, признаком каких заболеваниях может стать частая зевота, сообщает РИА Новости.

Специалист объяснила, что зевота является непроизвольным дыхательным движением, которое состоит из глубокого вдоха и энергичного выдоха. Этот рефлекс полезен, поскольку во время него расслабляются мускулы и увеличиваются дыхательные пути. Кроме того, зевота позволяет расслабиться после нервного перенапряжения или стресса и запускает работу головного мозга.

Однако зевота может стать признаком некоторых заболеваний, предупредила россиян меди. Она раскрыла опасность частой зевоты и назвала ее симптомом депрессии и сахарного диабета.

«Как симптом заболевания зевота может проявляться, например, при: депрессии – когда в крови повышается уровень кортизола (гормона стресса), нарушении в работе щитовидной железы, сахарном диабете, рассеянном склерозе, снижении уровня гемоглобина, концентрации половых гормонов, при патологии со стороны сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, постинсультное состояние), заболевании печени, связанные с нарушением жирового обмена», — рассказала врач.

При этом Фаллахи призвала не ставить себе диагнозы самостоятельно и не волноваться. Она напомнила, что наиболее часто люди зевают при усталости, недосыпе, стрессе и скуке. Кроме того, такая реакция проявляется у пациентов после приема препаратов от аллергии и антидепрессантов.

Ранее британские медики назвали неочевидный симптом надвигающегося сердечного приступа. Самым нетипичным признаком является повышенная потливость, которая сопровождается болями в груди.