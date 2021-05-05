Профессор назвал неожиданный симптом коронавируса

Линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек пострадал от коронавируса, такой неожиданный симптом назвал британский профессор Тим Спектор, пишет Metro.

Он опубликовал в Twitter фотографию таких ногтей и пояснил, что они восстанавливаются, имея четкую границу роста в момент болезни и после нее.

По словам профессора, на отросших ногтевых пластинах видна белая полоса, но поскольку они отрастают долго, последствие может проявляться с опозданием. При этом оно проявляется не у всех, кто переболел COVID-19, это лишь один из симптомов, наравне с сыпью, появлением морщин и другими.

Спектор отметил, что линии на ногтях могут казаться безобидными, но их резкое появление свидетельствует о серьезных заболеваниях, не только о коронавирусе, но и о кори, скарлатине или эпидемическом паротите, а также при болезнях щитовидной железы, диабете или железодефицитной анемии.

Ранее жительница английского города Тотнес, графство Девоншир, облысела из-за новой коронавирусной инфекции. При этом пациентка не испытывала распространенных симптомов, так, у нее не было кашля, повышенной утомляемости и проблем с дыханием.