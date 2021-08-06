Шишка на руке подростка оказалась редкой формой рака

Шишка на руке британского подростка Тобиаса Элльнера (Tobias Ellner) оказалась редкой формой рака, пишет The Mirror.

14-летний мальчик из Нортона, графство Дарем, никогда не жаловался на здоровье, а когда на руке выскочила шишка, пошел к врачам. Припухлость образовалась после того, как он ударился. Молодой человек любит гулять с друзьями и играть на своем Xbox.

После визита в больницу в Ньюкасле ему поставили диагноз. Оказалось, что Элльнер болен редкой формой онкологии. У подростка диагностировали саркому Юинга, которую сейчас пытаются «вывести» химиотерапией. «Когда мне сказали, что Тобиас болен раком, я почувствовала, что внутри меня взорвалась атомная бомба», — призналась мать ребенка Андреа Элльнер (Andrea Ellner).

Теперь врачи планируют операцию по удалению опухоли и пересадке кожи над раной на его спине. Ожидается, что лечение мальчика продлится минимум год, побочные эффекты химиотерапии уже проявились.

Ранее житель английского графства Шропшир, Великобритания, Гарет Эммерсон, принимал симптом смертельной болезни за растяжение мышцы после тренировки в спортзале. Когда боль в спине стала невыносимой, британец обратился в отделение скорой помощи. Там ему дали обезболивающие и направили на МРТ. Проведенные анализы выявили в спине пациента опухоль размером с два теннисных мяча.