Из жизни
 
Последние новости
Минздрав Украины отказался видеть проблемы с вакциной AstraZeneca
Российская компания назвала санкции США «экономическим Гуантанамо»
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
В США коренная американка впервые стала министром
В США самолет разбился об автомобиль
Новое откровенное платье популярного бренда вызвало восторг у девушек
Главный страх вокруг биткоина развеяли
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщина приняла смертельную болезнь за симптомы беременности

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jenna Scott

Жительница американского города Норкросс, штат Джорджия, приняла признаки злокачественной опухоли толстой кишки и ее придатка за симптомы беременности. Об этом сообщает TODAY.

34-летняя Дженна Скотт (Jenna Scott) рассказала, что в 2017 году, будучи на седьмом месяце беременности, начала страдать от проблем со здоровьем. Она жаловалась на ректальное кровотечение, тошноту и боли в зоне живота. Врач успокоил женщину, заявив, что подобные недуги часто встречаются у беременных пациенток.

Однако после родов состояние ее здоровья не улучшилось. Скотт пила лекарства, но они не помогали. Когда ребенку исполнился год, американка пошла на прием к врачу, который сделал анализ крови. Результаты были в норме, поэтому доктор посоветовал пациентке обратиться к гастроэнтерологу. Тот направил ее на колоноскопию, выявившую у нее смертельную болезнь — колоректальный рак четвертой стадии.

Скотт перенесла химиотерапию и операцию по удалению толстой кишки, части печени и желчного пузыря. Однако в ходе лечения у пациентки развился побочный эффект, при котором в груди, спине и брюшной полости скапливается жидкость. Спустя девять месяцев после химиотерапии рак вернулся и распространился на печень и легкие. Женщине прооперировали больные органы и повторно направили на химиотерапию.

Врачи предупреждают, что американке придется всю жизнь проходить химиотерапию, чтобы бороться с болезнью. «В худшие периоды я прошу лишь о двух вещах: чтобы я увидела взросление сына и смогла состариться с мужем, — говорит она. — Я концентрируюсь только на этом».

Ранее сообщалось, что житель английского графства Шропшир, Великобритания, принимал симптом смертельной болезни за растяжение мышцы после тренировки в спортзале. Оказалось, что молодой человек болен саркомой Юинга — злокачественной опухолью костного скелета.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman, 31, thought her colon cancer warning signs were pregnancy symptoms
Несварение желудка и горечь во рту оказались симптомами смертельной болезни
Считавшая себя беременной девушка оказалась больна раком
Боль в спине у мужчины оказалась симптомом смертельной болезни
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0321 января

«Слухи здесь распространяются быстро»

Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
11:1011 марта

Диетолог назвала простой способ похудеть к лету

10:0211 марта

Внезапное нападение акулы на рыбака попало на видео

09:3011 марта

Любитель лотерей дважды стал долларовым миллионером и назвал выигрышное число

Из жизни00:0117 января

«Страдания открыли мне великую истину»

Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
08:3311 марта

Ученые показали уникальные кадры вскармливания нерпят сразу тремя самками

07:0011 марта

Женщина лишилась девственности на пятом месяце беременности

05:0511 марта

Щедрые посетители ресторана обогатили официантку на сотни тысяч рублей

Из жизни00:0315 января

Пацанка Джо

История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
02:0111 марта

Женщина нашла в своем саду похороненного заживо ребенка и спасла его

20:1210 марта

Верный пес нашел могилу хозяина и каждый день навещал ее

19:1710 марта

Пингвин запрыгнул в лодку с туристами ради спасения от косаток

Россия
«Гермафродитизм был очень традиционной ценностью»
В России хотят запретить пропаганду смены пола. Что об этом думают сами трансгендеры?
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?»
Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
Все материалы
Мир
Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК
«Это дно, хуже быть не может»
Десять лет сирийцы страдают от кровопролитной войны. За эти годы страна погрузилась в разруху и хаос
Китай ответил на претензии Украины по Крыму
Названо число погибших в Сирии российских военных
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
«Каждый день меня охватывал ужас»
Проверка нижнего белья, травля и наказания. Почему японские дети отказываются ходить в школу?
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
Экономике США предсказали рекордный взлет
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
В Европе приготовились ввести четырехдневную рабочую неделю
Мейд ин Чайна
Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?
Три российских открытия мирового уровня в геологоразведке связали с «Роснефтью»
Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о резком росте цен
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
Все материалы
Силовые структуры
МВД сообщило о задержании 200 участников форума нежелательной организации
«Последствия атомной войны предстали страшными»
Советский физик первым предсказал ядерную зиму. Он перешел дорогу военным и исчез без следа
В Москве на форуме нежелательной в России организации задержали Евгения Ройзмана
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Севастополь стал лидером по росту преступности среди регионов России
«Бригада переднего края»
Эти бойцы уничтожили последнего главаря чеченских боевиков. Почему об их работе известно так мало?
В Красноярске задержали начальника отдела полиции
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Рудковская назвала причину ухода Косторной от Плющенко
Джон Геддерт с гимнастками сборной США на Олимпийских играх в Лондоне«Больше он не причинит боль девушкам»
Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
Стало известно о состоянии обвиненного в избиении девушки хоккеиста Панарина
Ветер северный
Дерби «Арсенал» — «Тотенхэм» и сражение МЮ с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
В России ответили на запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
CAS объяснил запрет на исполнение «Катюши» вместо гимна России
Все материалы
Культура
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Адель отказалась выплачивать бывшему мужу алименты
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получит «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Раскрыта дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом
Все материалы
Интернет и СМИ
Известный российский ведущий обвенчался с молодой возлюбленной
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Блогер сдал ДНК-тест и раскрыл семейную тайну
Все материалы
Ценности
Бренд отретушировал фото младенца ради лучшей рекламы и разгневал его мать
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Фанаты прозвали Дуа Липу стриптизершей после ее выступления на «Грэмми» в белье
Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат
Неземная нагота
Женщины в клетках, обнаженные марсианки и гимн СССР: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Отличие внешности Анастасии Решетовой на фото и видео вызвало споры в сети
Александра Коллонтай «Она стала самой известной женщиной в стране»
Как советская революционерка влюбляла в себя чиновников и отчаянно боролась за права женщин
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина 15 лет играл в лотерею одинаковыми числами и выиграл 23 миллиона рублей
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
Учительница сбросила 28 килограммов и раскрыла секрет похудения
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Молодая мать случайно отправила обнаженный снимок потенциальной свекрови
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)Девушка с идеальной улыбкой
Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
Биолог развеял миф о проглоченных во сне пауках
Все материалы
Toyota раскрыла подробности о новом электрическом кроссовере
Дважды «лакшери»: тест Genesis GV80 и G80
Знакомимся сразу с двумя новинками корейской премиум-марки: первым кроссовером и большим седаном
Opel превратит купе Manta в электромобиль
Range Rover — а потом остальные
В чем британские внедорожники стали первопроходцами?
Автомобили Lada подорожали второй раз с начала года
40 лет без света: уникальные советские электромобили
Видео: гараж с отечественными электрокарами, забытыми на десятилетия
Kia рассказала о дизайне будущих автомобилей на примере электрокара EV6
Все материалы
Дом
Сергей Безруков признался в долге по ипотеке
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Россиянин погиб из-за обрушения льда с крыши
Россиянин перекрыл двери и вынудил бывшую жену ходить через окно
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Риелторы рассказали об убежищах богачей во время пандемии
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы