Женщина приняла смертельную болезнь за симптомы беременности

Жительница американского города Норкросс, штат Джорджия, приняла признаки злокачественной опухоли толстой кишки и ее придатка за симптомы беременности. Об этом сообщает TODAY.

34-летняя Дженна Скотт (Jenna Scott) рассказала, что в 2017 году, будучи на седьмом месяце беременности, начала страдать от проблем со здоровьем. Она жаловалась на ректальное кровотечение, тошноту и боли в зоне живота. Врач успокоил женщину, заявив, что подобные недуги часто встречаются у беременных пациенток.

Однако после родов состояние ее здоровья не улучшилось. Скотт пила лекарства, но они не помогали. Когда ребенку исполнился год, американка пошла на прием к врачу, который сделал анализ крови. Результаты были в норме, поэтому доктор посоветовал пациентке обратиться к гастроэнтерологу. Тот направил ее на колоноскопию, выявившую у нее смертельную болезнь — колоректальный рак четвертой стадии.

Скотт перенесла химиотерапию и операцию по удалению толстой кишки, части печени и желчного пузыря. Однако в ходе лечения у пациентки развился побочный эффект, при котором в груди, спине и брюшной полости скапливается жидкость. Спустя девять месяцев после химиотерапии рак вернулся и распространился на печень и легкие. Женщине прооперировали больные органы и повторно направили на химиотерапию.

Врачи предупреждают, что американке придется всю жизнь проходить химиотерапию, чтобы бороться с болезнью. «В худшие периоды я прошу лишь о двух вещах: чтобы я увидела взросление сына и смогла состариться с мужем, — говорит она. — Я концентрируюсь только на этом».

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