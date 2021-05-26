Определен способ справиться с диабетом

Специалисты Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании (SACN) определили, что одним из способов справиться с диабетом является диета с низким содержанием углеводов, которая всего за шесть месяцев снижает уровень сахара в крови и улучшает состояние пациентов с избыточным весом или ожирением. Доклад исследователей опубликован на сайте GOV.UK.

Ученые проанализировали существующие данные об изменении веса, уровня сахара в крови, жира в крови и использовании лекарств. Люди, соблюдающие низкоуглеводную диету (13-40 процентов от общей потребляемой энергии), в первые три месяца теряли больше веса, чем те, кто придерживался обычного рациона питания (41-55 процентов). Также наблюдалось улучшение таких показателей, как уровень гликированного гемоглобина HbA1c, глюкозы в крови натощак и триацилглицерина в сыворотке крови.

Как пишут авторы доклада, в целом недостаточно доказательств того, что низкоуглеводная диета может быть полезна для людей с диабетом второго типа, но без ожирения. Для взрослых людей с диабетом и ожирением диету можно рекомендовать на срок до шести месяцев для улучшения гликемического контроля и концентрации триацилглицерина. Рацион питания должен включать продукты из цельного зерна или продукты с высоким содержанием клетчатки, разнообразные фрукты и овощи. Потребление насыщенных жиров следует ограничить.