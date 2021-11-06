Назван помогающий диабетикам снизить сахар продукт

Назван продукт, помогающий диабетикам быстро понизить уровень сахара в крови. Рекомендации врача Сары Брюэр приводит британске издание Express.

По словам медика, в чесноке содержится вещество аджоен, которое может снизить уровень сахара в крови на 25 процентов. Кроме того, употребление двух-трех зубчиков чеснока в день позволяет снизить уровень холестерина-ЛПНП, который часто называют «плохим» холестерином, и уменьшить риск сердечного приступа или инсульта также на 25 процентов.

Помимо самих зубчиков в пищу можно добавлять чесночное масло, отмечает Брюэр. Оно также повышает усвояемость глюкозы.

Ранее диетологи из США назвали три лучших осенних продукта, которые могут помочь быстро похудеть. Ими оказались тыква, которая способствует похудению, а также содержит полезные витамины и минералы, яблоки, положительно влияющие на работу сердца, и брюссельская капуста, которая также является отличным продуктом для тех, кто пытается похудеть.