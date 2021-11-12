Российский врач назвал суточную норму соли

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин в беседе с радио Sputnik назвал суточную норму соли.

По его словам, из-за чрезмерного количества соли в организме начинает задерживаться вода, это приводит к повышению кровяного давления, что увеличивает риск инфарктов и инсультов.

«Норма потребления соли — это пять граммов в сутки. При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки», — заявил он.

По словам Ирышкина, в расчет следует брать не только ту соль, которую человек самостоятельно добавляет в пищу, но и то ее количество, которое содержится в готовых продуктах.

Диетолог порекомендовал заменять поваренную соль различными аналогами. Он отметил, что в качестве замены подойдут любые травы или специи, а также соль с меньшим содержанием натрия. «В соли в первую очередь мы боимся именно натрия, поскольку он повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, например», — добавил он.

Ранее диетолог Юлия Половинская назвала сладости, являющиеся самыми безопасными для здоровья человека. Специалист посоветовала употреблять в пищу натуральные сладости — пастилу и мармелад без сахара. Также, как отмечает медик, человеческому организму нужна глюкоза, которую можно получить из ягод, фруктов и сухофруктов. Однако она подчеркнула, что подавляющее большинство лакомств, представленных в магазинах, содержат рафинированный сахар, наносящий вред здоровью.