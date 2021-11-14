Президент Германии призвал немцев не стесняться воспоминаний о войне

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев не стесняться воспоминаний о нападении нацистов на СССР. С таким заявлением политик выступил в бундестаге во Всенародный день скорби, передает РИА Новости.

«Когда мы вспоминали 80-ю годовщину нападения немецкого вермахта на Советский Союз в этом году, многим из нас пришлось признать, что места продвижения немецкого вермахта через Польшу, страны Балтии и Беларусь, через Украину и Россию и в глубине Кавказа — эти места для них ничего не значат», — сказал он.

По словам Штайнмайера, многие немцы не связывают с этими местами никаких событий, тем более своей истории. «Наши воспоминания стесняются предоставить сведения о войне и преступлениях в Восточной и Юго-Восточной Европе», — отметил президент ФРГ.

Ранее, в феврале, посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в искажении истории Второй мировой войны после того, как президент выступил за достройку газопровода «Северный поток-2». По словам дипломата, высказывания Штайнмайера вызвали в Киеве настоящий шок.