Президент Германии продержал Тихановскую в своем дворце дольше запланированного

Президент Германии и Светлана Тихановская провели вместе больше времени, чем планировалось

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская провела встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Штайнмайер продержал Тихановскую в своем дворце дольше запланированного времени. О визите белорусский политик рассказала в Telegram.

Встреча прошла на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе, который и стал главным предметом обсуждения политиков. Президент Германии согласился с позицией Тихановской, что нынешнее обострение в приграничной полосе связано с общим политическим кризисом в Белоруссии после выборов 2020 года.

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Штайнмайер также заявил, что присоединится к поддержке дня солидарности с политзаключенными Белоруссии 27 ноября. В ответ Тихановская оставила запись в гостевой книге дворца, поблагодарив немецкого президента от имени всего белорусского народа.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сочла Тихановскую частично виновной в возникшем у границы Польши и Белоруссии миграционном кризисе. Беженцы якобы стремятся в Европу по примеру белорусской оппозиции.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии в августе 2020 года, ее основным соперником стал действующий президент Александр Лукашенко. По версии центральной избирательной комиссии Белоруссии, победу одержал Лукашенко, однако сотни тысяч граждан страны не согласились с таким решением. В Минске и других городах начались протесты и забастовки, которые активно продолжались до весны 2021 года. В ходе протестов несколько человек погибло, а уголовные дела на участников событий власти возбуждают до сих пор.

