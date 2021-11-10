Тихановскую и Гуайдо обвинили в миграционном кризисе у границ Польши

Захарова обвинила Тихановскую и Гуайдо в миграционном кризисе на границе с Польшей

В миграционном кризисе, с новой силой разразившемся у границы Белоруссии с Польшей, можно частично обвинить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Беженцы идут в Европу, ориентируясь именно на их пример, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Дипломат пояснила: Европейский союз принимал у себя команды Тихановской и Гуайдо, которые рассказывали об опасностях на родине и благодарили западные страны за помощь.

«Они заявляли буквально схожие вещи: что они не могут больше находиться на территории своей страны, что они считают себя временно перемещенными людьми или беженцами, находящимися в изгнании. Что они ищут защиты, протекции, помощи. И страны ЕС эту помощь им оказывали», — заявила Захарова.

Ранее представитель МИД также прокомментировала обвинения ряда европейских политиков в адрес Москвы: они убеждены, что Россия провоцирует кризис на границе. По словам дипломата, за такими заявлениями стоит попытка Запада найти виноватых и уйти от ответственности за происходящее с беженцами.

Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск. В ЕС уже готовы ввести новые санкции, направленных против около 30 физических и юридических лиц Белоруссии. В этот список может войти министр иностранных дел Владимир Макей и белорусская авиакомпания «Белавиа».