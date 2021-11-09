Обвинениям России в причастности к миграционному кризису нашли объяснение

МИД упрекнул Запад в попытке переложить ответственность за миграционный кризис на Россию

Когда западные страны обвиняют Россию в причастности к миграционному кризису, разразившемуся на границе Белоруссии с Польшей, они пытаются уйти от ответственности за происходящее. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

Так дипломат прокомментировала заявления некоторых европейских политиков и экспертов, которые считают Москву причастной к разразившемуся кризису. Она нашла объяснение таким словам: за обвинениями в адрес российской стороны стоит попытка уйти от реальности и найти виновных.

«Я думала, что это просто нечистоплотность СМИ, которые на протяжении последних недель запустили эту историю в жизнь, что якобы за всем этим стоит Москва. Потом я поняла, что мы опять имеем дело с некоей информационной кампанией», — пояснила Захарова в эфире телеканала «Спас».

9 ноября действительно сообщалось, что ЕС следит за рядом стран, в том числе за Россией, в связи с миграционной проблемой на белорусской границе: на Западе пытаются выяснить, как именно ближневосточные мигранты оказались в Минске.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто обвинил Россию и Белоруссию в атаке на страны Европы.