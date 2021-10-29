Тихановская пообещала вернуть дипломатов США в демократическую Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на сокращение штата американского посольства в Минске. Политик пообещала, что все покидающие страну дипломаты вернутся в «демократическую Белоруссию». Ее слова приводит Telegram-канал «Белсат».

Тихановская выразила благодарность всем покидающим Белоруссию сотрудникам посольства и агентства по международному развитию, а также работникам Американского центра в Минске. Оставшийся персонал дипломатической миссии США она попросила продолжать работу на благо белорусов.

«Наш народ видит и ценит вашу постоянную поддержку», — охарактеризовала Тихановская деятельность американских представителей.

Ранее в посольстве США в Минске заявили, что продолжат поддерживать ценности демократии и прав человека в Белоруссии, несмотря на новые условия работы. Действующие власти в Минске потребовали уволить 20 сотрудников дипломатической миссии, а также закрыть представительство агентства по международному развитию США и Американский центр.

Дипломатический конфликт между двумя странами длится с прошлого года, когда Соединенные Штаты Америки не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и негативно отреагировали на жесткое подавление протестов избранным президентом Александром Лукашенко.