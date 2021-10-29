Новые ограничения не помешают США продвигать демократию в Белоруссии

Посольство США в Белоруссии: Соединенные Штаты не откажутся от продвижения демократии

США не отступят от своих обязательств и будут продвигать ценности демократии и прав человека в Белоруссии, несмотря на новые запрета со стороны Минска. Об этом говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов.

Уточняется, что белорусские власти потребовали от американского посольства закрыть ряд структурных подразделений, в том числе Американский центр в Минске, и уволить 20 своих сотрудников. По мнению посла США Джулии Фишер, новые ограничения со стороны Минска говорят об отсутствии у белорусских властей понимания важности дипломатии, межличностных связей и независимого гражданского общества.

Тем не менее, США продолжат поддерживать стремление белорусов к многообещающему будущему в свободной и независимой Белоруссии, говорится в тексте заявления.

20 октября Совет министров Белоруссии принял решение закрыть свое генеральное консульство в Нью-Йорке по требованию властей США.

Отношения между Минском и Вашингтоном обострились после событий лета 2020 года, когда белорусские власти жестко подавили митинги против результатов президентских выборов в стране. Американская сторона осудила действия Минска и ввела санкции, направленные против действующего президента Александра Лукашенко.