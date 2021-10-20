В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии

В Нью-Йорке на день раньше запланированного прекратило работу генконсульство Белоруссии

Совет министров Белоруссии принял решение прекратить работу генерального консульства республики в Нью-Йорке на день раньше запланированного. Соответствующий документ опубликован в среду, 20 октября, на национальном правовом интернет-портале.

«Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)», — говорится в документе.

Генконсульство ранее сообщило, что прекратит работу 21 октября по требованию американской стороны. В дипломатическом представительстве добавили, что граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа, после закрытия генконсульства смогут обращаться в посольство, расположенное в Вашингтоне.

Отношения двух стран резко ухудшились летом 2020 года. Подавление протестных акций на фоне президентских выборов в Белоруссии вызвало резко негативную оценку у американского правительства.

11 августа 2021 года МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Кроме того, в ведомстве предложили Вашингтону до 1 сентября сократить численность посольства до пяти человек.

При этом с 2008 года в Белоруссии не было американского посла. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные. Стороны отозвали послов после введенных в отношении Минска санкций.

