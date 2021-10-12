В Белоруссии выразили сожаление по поводу закрытия генконсульства в Нью-Йорке

Министерство иностранных дел Белоруссии выразило сожаление по поводу закрытия генконсульства республики в Нью-Йорке по требованию американской стороны. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем указано, что данное решение значительно усложнит оказание консульских услуг находящимся в США белорусам. В МИД также указали на то, что такие действия США говорят о безразличии американских властей к судьбе белорусского народа.

«Требование США на деле демонстрирует реальный смысл постоянных заявлений американской стороны о "поддержке" и "заботе" о белорусском народе», — сказано в сообщении ведомства.

О том, что генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года, стало известно 11 октября. В дипломатическом представительстве сообщили, что граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа, после закрытия генконсульства смогут обращаться в посольство, расположенное в Вашингтоне.

11 августа МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Кроме того, в ведомстве предложили Вашингтону до 1 сентября сократить численность посольства до пяти человек.

Фишер была назначена послом в декабре 2020 года. При этом с 2008 года в Белоруссии не было американского посла. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные. Стороны отозвали послов после введенных в отношении Минска санкций.