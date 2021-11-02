Интерпол счел невозможным поиск Тихановской по своим каналам

Интерпол считает невозможным использование своих каналов для международного розыска бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявил глава национального центрального бюро Интерпола в Белоруссии Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Как заявил Медведев в эфире программы «Это другое» на телеканале «Беларусь 1», такое решение было принято специальной рабочей группой — подразделением генерального секретариата Интерпола — после изучения предоставленных материалов.

Светлана Тихановская находится в межгосударственном розыске в СНГ. Ее также объявили в федеральный розыск в России в октябре 2020 года. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщал, что Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно ему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране.

Позднее в МВД рассказали, что Белоруссия обратилась к России за помощью в содействии в поиске своих граждан в рамках договора о Союзном государстве. Тихановскую разыскивали по статье о призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Центральная избирательная комиссия объявила, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Тихановская — 10 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии.

