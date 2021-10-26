Тихановская понадеялась на конструктивную роль России в белорусском конфликте

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду на конструктивную роль России в разрешении конфликта в республике. Об этом она заявила в интервью «Эхо Москвы».

«Нам бы хотелось, чтобы Кремль сыграл свою конструктивную роль в урегулировании конфликта в Белоруссии. Мы же хотим продолжать отношения с Россией. Мы же никуда не денемся от вас, как и вы от нас», — обратилась к Москве Тихановская.

Оппозиционерка уверена, что Александр Лукашенко «уже не станет легитимным президентом для белорусов и иметь такого партнера для России крайне невыгодно», поскольку он «абсолютно непрозрачен». «Чтобы сохранить нормальные отношения с Белоруссией, нужно принять волю белорусского народа», — заключила она.

Ранее Тихановская заявила, что опасается приезжать в Россию, поскольку была объявлена там в розыск.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов, а жена арестованного оппозиционного блогера Тихановская — 10 процентов. По всей стране несколько месяцев продолжались массовые протесты. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за рубеж. Тихановская на данный момент находится в Литве.