Тихановская заявила о страхе перед приездом в Россию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в разговоре с радио «Эхо Москвы» заявила о страхе приезда в Россию.

«Пока опасаюсь, потому что я была объявлена в России в розыск. Встретилась бы с вами с удовольствием на нейтральной территории. Конечно, угроза ареста остается, потому что небезопасно на территории Российской Федерации. Белорусов, которые въехали на территорию России, экстрадируют очень легко», — сказала Тихановская.

В октябре 2020 года Тихановская была объявлена в федеральный розыск в России. Источник в правоохранительных органах рассказывал «Ленте.ру», что экс-кандидат разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Москвой и Минском.

МВД России сообщило, что Тихановская разыскивается по статье о призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности (статья 361 часть 3 Уголовного кодекса Белоруссии). В июне 2021-го ведомство заявило, что исключило Тихановскую из базы разыскиваемых лиц на основании решения Белоруссии. В октябре против Тихановской и бывшего министра культуры Белоруссии Павла Латушко возбудили новое уголовное дело. Их обвиняют в самовольном присвоении звания или власти, а также в создании представительств за рубежом.

Выборы президента Белоруссии состоялись в августе 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. По всей стране несколько месяцев продолжались массовые протесты. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за рубеж. Тихановская находится в Литве.