Против Тихановской возбудили новое дело

СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Тихановской и Латушко за присвоение власти

Против представителя оппозиции в Белоруссии Светланы Тихановской и бывшего министра культуры Павла Латушко возбудили новое уголовное дело за самовольное присвоение звания или власти, а также создание представительств за рубежом. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета (СК) республики Сергей Кабакович в эфире телеканала «Беларусь 1», передает ТАСС.

По версии следствия, Тихановская и Латушко по согласованию с другим участниками заговора в нарушении Конституции создали «псевдоорганы государственной власти и управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом».

«Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса — "Самовольное присвоение звания или власти должностного лица"», — сказал Кабакович.

1 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN высказался о своей бывшей сопернице Светлане Тихановской фразой «я не воюю с женщинами». Также он отметил, что ее никто не вынуждал покидать страну.

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году. В августе 2020-го он в очередной раз участвовал в выборах. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране начались массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или покинули Белоруссию. Тихановская находится в Литве.

