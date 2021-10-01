Лукашенко высказался о Тихановской фразой «я не воюю с женщинами»

Лукашенко заявил про Тихановскую, что не воюет с женщинами и не хочет о ней говорить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN высказался о своей бывшей сопернице Светлане Тихановской фразой «я не воюю с женщинами», передает ТАСС.

«Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами и я не хочу характеризовать ее», — заявил глава республики.

По его словам, лидер оппозиции — это «человек, проживающий в конкретной стране и имеющий другую точку зрения». «Я знаю этих людей в Белоруссии. Они на вашей стороне и получают от вас деньги», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в интервью отказался извиняться перед белорусами, назвав «вымыслами и фантазиями» утверждения о нарушениях прав человека в его стране. «Я не думаю, что мне есть за что извиняться», — сказал он.

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году. В августе 2020-го он в очередной раз участвовал в выборах. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране начались массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или покинули Белоруссию. Тихановская находится в Литве.