Лукашенко ответил на обвинения Польши в отравлении мигрантов наркотиками

Обвинения польских властей в том, что белорусские пограничники дают нелегальным мигрантам наркотики перед перед тем, как отправить их в соседние страны, являются безумством. Так президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения Польши в интервью CNN, передает БЕЛТА.

По его словам, у Польши нет и не может быть никаких доказательств причастности Белоруссии к отравлении людей сильнодействующими веществами. «Сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки — так проще», — отметил Лукашенко и попросил предоставить факты.

Кроме того, белорусский лидер напомнил, что некоторые западные лидеры публично согласились принять в своих странах афганских беженцев, запросив содействия у среднеазиатских республик и России в их транспортировке, но сейчас отказываются выполнять обязательства. «Зачем вы их туда звали? Почему не принимаете людей, которые бегут от войны?» — возмутился Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия готова оказывать поддержку мигрантам, особенно перед надвигающимися холодами. Однако, подчеркнул глава государства, мигранты отказываются от помощи и продолжают искать убежища в европейских странах.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе.

Предполагается, что белорусские власти используют национальный туроператор «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.