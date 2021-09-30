Лукашенко назвал выдумкой вхождение Белоруссии в состав России

Лукашенко о Белоруссии в составе России: это выдумка и абсолютная глупость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выдумкой утверждения о возможном вхождении страны в состав России. Фрагмент его интервью CNN опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

«Что касается [того, что] Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России — это абсолютная глупость», — сказал Лукашенко.

По словам президента, руководство двух стран и лично он с Владимиром Путиным «достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования».

«Такой вопрос [о вхождении Белоруссии в состав России] в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят», — добавил Лукашенко.

Он также заявил, что Белоруссия давно является форпостом Союзного государства. «У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать», — сказал Лукашенко.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев ранее назвал возможные сроки утверждения союзных программ президентами России и Белоруссии.