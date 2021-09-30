Лукашенко на вопрос об извинениях перед белорусами: не думаю, что есть за что извиняться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался извиняться перед белорусами в эфире американского телевидения, назвав утверждения о нарушениях прав человека в стране «вымыслами и фантазиями». Он заявил об этом в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

Лукашенко ответил на вопрос корреспондента Мэттью Чэнса о том, не хочет ли президент воспользоваться возможностью извиниться перед белорусами.

«Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью... Если бы я когда-то захотел это сделать, то сделал бы через белорусские СМИ. Они тут вполне хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это относящийся к делу вопрос. И в принципе я не думаю, что мне есть за что извиняться», — сказал он.

В ответ на приведенную журналистом информацию правозащитных организаций о нарушении прав человека в Белоруссии, особенно в тюрьмах, Лукашенко посоветовал ему вспомнить Гуантанамо и тайные тюрьмы ЦРУ в Восточной Европе. «У нас нет ни одной тюрьмы вроде Гуантанамо или тех баз, которые США — ваша страна — создала в Восточной Европе», — отметил белорусский лидер.

9 августа США ввели новые санкции против Белоруссии. Под ограничения попали Национальный олимпийский комитет, компании и предприятия оборонного, энергетического секторов, занятые в табачной, калийной промышленности, транспортной и строительной отраслях. Санкции распространяются на людей, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека.