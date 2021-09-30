Колесникова объяснила свой танец в суде

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова сказала, почему танцевала в суде

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, приговоренная к 11 годам тюрьмы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования, объяснила, почему танцевала в суде в первый день процесса. Колесникова дала «Би-би-си» первое интервью после приговора.

«Танцевать лучше, чем страдать! Это мой привет всем родным, близким и всему миру. Можно замуровать в тюрьму, спрятать от людей, дать 11 лет… Но все это, как и их страх, ненависть и кандалы, разобьется о наши песни, смех, танцы и любовь», — сказала Колесникова.

В 2020 году Колесникова была главой избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который считался главным соперником действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах. За два месяца до голосования он был арестован. Штаб поддержал кандидатуру Светланы Тихановской — жены популярного блогера, также заключенного под стражу.

Выборы прошли 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов. В Белоруссии начались массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. Колесникова и Знак вошли в президиум Координационного совета оппозиции.

В сентябре 2020 года оппозиционерку похитили в центре Минска. На следующий день власти заявили, что Колесникова пыталась сбежать на Украину. Мария сказала, что ее хотели выдворить из Белоруссии насильно, и ей пришлось порвать паспорт на границе.

В августе 2021-го начался закрытый процесс над Колесниковой и Знаком. В СМИ попало видео, на котором оппозиционерка улыбалась и танцевала в клетке в зале суда. Приговор был вынесен 6 сентября. Защита обжаловала его в Верховном суде.