Защита Колесниковой и Знака обжаловала приговор в Верховном суде

Защита белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака, осужденных на 11 и 10 лет лишения свободы соответственно, обжаловала приговор в Верховном суде. Об этом сообщается на сайте экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Апелляционные жалобы были поданы 16 сентября. Дата заседания апелляционной инстанции пока неизвестна.

«Поданные сегодня жалобы можно условно назвать предварительными. Есть возможность изложить доводы в дополнительной апелляционной жалобе не позднее, чем за пять суток до начала судебного заседания. Также в суд можно подавать ходатайства», — сказал адвокат Владимир Пыльченко.

Приговор Колесниковой и Знаку был вынесен 6 сентября. Их обвиняли в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

В 2020 году Колесникова была главой избирательного штаба Бабарико, который считался главным соперником действующего президента Александра Лукашенко за кресло главы государства. За два месяца до голосования Бабарико был арестован. Его штаб поддержал кандидатуру Светланы Тихановской — жены популярного блогера, также заключенного под стражу.

Голосование состоялось 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Колесникова и Знак вошли в президиум Координационного совета оппозиции.