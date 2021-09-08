Марии Колесниковой впервые за год разрешили встретиться с родственниками

Членам Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку впервые за год после ареста разрешили встретиться с родственниками в СИЗО. Об этом пишет портал Zerkalo.

6 сентября суд приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Адвокаты оппозиционеров решили обжаловать приговор, а потому он пока не вступил в законную силу. Обвиняемые остаются в одном из минских СИЗО.

По словам отца Колесниковой Александра, встреча длилась один час. Оппозиционерка заявила, что неплохо себя чувствует, так как занимается спортом. «Маша была красиво одета, традиционно — красная помада. Она передавала спасибо своим подругам, которые обеспечивают ее всем для поддержания прекрасной формы», — рассказал Колесников.

Он отметил, что его дочь также смотрела по государственным каналам сюжет про свое дело и удивилась, когда узнала, сколько людей пришли поддержать ее к зданию суда в день оглашения приговора. «Она благодарна нашим пропагандистам за сюжеты, из которых она делает свои выводы. (...) Она и Максим до сих пор считают, что это был не суд, а какой-то спектакль, это была пародия на правосудие», — добавил отец оппозицинерки.

В сентябре 2020 года белорусские силовики похитили Колесникову в центре Минска. Ее посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. На следующий день руководство страны сообщило, что женщина пыталась сбежать на Украину. В свою очередь лидер оппозиции заявила, что ее захотели выдворить из страны насильно. На границе она порвала свой паспорт перед правоохранителями и заявила, что отказывается покидать родину. После этого Колесникова была арестована и отправлена в СИЗО. Обвинение запрашивало для нее 12 лет тюрьмы.