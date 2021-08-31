В Белоруссии гособвинение запросило наказание для Марии Колесниковой

В Белоруссии гособвинение запросило 12 лет колонии для оппозиционеров Колосниковой и Знака

В Белоруссии гособвинение запросило 12 лет колонии для членов президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. Об этом пишет Telegram-канал Naviny.by со ссылкой на защиту обвиняемых.

Отмечается, что в суде Минского района продолжаются прения сторон. Оглашение приговора оппозиционерам должно быть открытым, однако дата его объявления пока не известна.

Закрытый суд над Колесниковой и Знаком начался 4 августа. Их обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, а также в создании экстремистского формирования.

В сентябре 2020 года неизвестные похитили Колесникову в центре Минска. Ее посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. На следующий день власти Белоруссии сообщили о том, что она пыталась бежать на Украину. По словам самой оппозиционерки, силовики угрожали вывезти ее из страны по частям.