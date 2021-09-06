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Раскрыта реакция Марии Колесниковой на приговор

Отец Марии Колесниковой: во время оглашения приговора она держалась спокойно
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Фото: Ramil Nasibulin / BelTA / AP

Член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова во время оглашения приговора по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования держалась спокойно, подчеркивая своим поведением, что это не самый важный этап ее жизни. Об этом рассказал отец оппозиционерки Александр Колесников, сообщает РБК.

По его словам, дочь была удивлена, что на оглашение вердикта суда было допущено лишь незначительное количество ее друзей и родственников. Тем не менее своими жестами и репликами она старалась поддерживать «атмосферу приятной встречи». «Ее поведение помогло мне не растрогаться», — раскрыл Колесников реакцию дочери.

6 сентября Минский областной суд приговорил Марию Колесникову и ее соратника по КС Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Решение суда было оглашено публично, несмотря на то, что дело рассматривалось в закрытом режиме. Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Адвокаты осужденных сочли приговор незаконным.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, что вызвало массовые акции протеста и забастовки по всей стране. Вскоре оппозиция объявила о создании Координационного совета для объединения усилий протестующих и диалога с руководством республики. В его состав вошли в том числе Знак и Колесникова.

В сентябре 2020 года белорусские силовики похитили Колесникову в центре Минска. Ее посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. На следующий день руководство страны сообщило, что женщина пыталась сбежать на Украину. В свою очередь, оппозиционерка заявила, что ее захотели выдворить из страны насильно. На границе она порвала свой паспорт перед правоохранителями и заявила, что отказывается покидать родину. После этого Колесникова была арестована и отправлена в СИЗО. Обвинение запрашивало для нее 12 лет тюрьмы.

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