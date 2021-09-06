В Белоруссии вынесли приговор лидерам Координационного совета оппозиции

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Об этом сообщает Tut.by.

Приговор был оглашен публично, несмотря на то, что само дело рассматривалось в закрытом режиме. В зале заседаний собрались десятки сторонников оппозиционеров, множество людей также остались ожидать решения суда на улице. По данным портала, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста и забастовки по всей стране. Вскоре оппозиция объявила о создании Координационного Совета для диалога с руководством страны. В его состав вошли, в том числе Знак и Колесникова.

В сентябре 2020 года белорусские силовики похитили Колесникову в центре Минска. Ее посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. На следующий день руководство страны сообщило, что женщина «пыталась сбежать на Украину». В свою очередь оппозиционерка заявила, что ее захотели выдворить из страны насильно. Она порвала на границе свой паспорт перед правоохранителями и заявила, что отказывается покидать родину. После этого девушка была арестована и отправлена в СИЗО. Обвинение запрашивало для ее 12 лет тюрьмы.