Защита членов Координационного совета посчитала судебный приговор несправедливым

Защита членов Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака, которых суд приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно, назвала судебное решение несправедливым. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.

По словам адвоката Знака Евгения Пыльченко, в ходе следствия прокуратура не смогла доказать ни виновность оппозиционеров, ни сам факт причастности к вменяемым им преступлений по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

«Этот приговор незаконный и необоснованный. Он не основан на доказательствах», — подчеркнул Пыльченко. Он добавил, что защита непременно обжалует судебное решение.

6 сентября Колесникова и Знак были приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Приговор был оглашен публично, несмотря на то, что дело рассматривалось в закрытом режиме. В зале заседаний собрались десятки сторонников оппозиционеров, множество людей также остались ожидать решения суда на улице. По данным портала, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Это вызвало массовые акции протеста и забастовки по всей стране. Вскоре оппозиция объявила о создании Координационного совета для объединения усилий протестующих и диалога с руководством республики. В состав КС вошли Знак и Колесникова.

В сентябре 2020 года белорусские силовики похитили Колесникову в центре Минска. После этого она была арестована и отправлена в СИЗО. Обвинение запрашивало для нее 12 лет тюрьмы.